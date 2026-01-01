Високо налягане за мощно измиване

High Pressure Cleaner - надеждният Ви помощник за ефективно почистване целогодишно!

High-Pressure Cleaner е високоефективна почистваща система, проектирана да премахва упоритите замърсявания от автомобили, тераси, градински мебели, велосипеди и пътеки!

Водоструйката под високо налягане е идеална за справяне дори с най-упоритите замърсявания по автомобили, тераси, градински мебели, велосипеди, фасади и много други. Независимо дали сте у дома или на път, нейният лек, безжичен дизайн и акумулаторна батерия ви позволяват да почиствате без ограничения. Може да се използва навсякъде, дори когато нямате достъп до водоизточник или електричество. Просто свързвате с маркуч към водопроводен кран или дори само с кофа с вода за максимална мобилност. Мощната струя ще се справи с най-упоритата мръсотия и замърсявания.

С регулируеми дюзи за налягане, различни режими на пръскане и система за пестене на вода, ще постигнете бързо и ефективно почистване с минимални усилия. Почистването става по-бързо и по-ефективно, без нужда от търкане или допълнителни усилия. Забравете за скъпите и тромави водоструйки. High-Pressure Cleaner е достъпно и икономично решение за всяко домакинство.

Технически характеристики

Лек и компактен дизайн – 0.95 kg

Висока мощност – 75 W

Li Ion батерия – 21 V

Дълго време за работа – до 30 мин

Голям обхват

Комплектът включва

• 1x Високонапорен уред

• 1x Li-Ion 1500mAh

• 1x Зарядно устройство

• 1x Дълъг маркуч

• 1x Резервоар за вода (5 м)

• 1x Дюза 0°

• 1x Дюза 40°

• 1x Контейнер за пяна

• 1x Бутилен адаптер