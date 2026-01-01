Руски дронове са поразили търговски кораб, предизвиквайки пожар и повреда в навигацията. Екипажът не е пострадал, а съдът е бил съпроводен от спасителен катер. Това съобщи украинското Министерство на развитието.

По данни на ведомството атаката е била насочена срещу граждански кораб, който е пътувал към Одеса за товарене на зърно.

Изпратен е катер, който да ескортира плавателния съд, допълват от министерството.

„Това е поредно военно престъпление на Русия срещу глобалната продоволствена сигурност!“, подчертаха от институцията.

Одеса е икономическата артерия на Украйна и важен транспортен възел, включително и за преноса на петрол по петролопровода "Сарматия", през който Полша и балтийските страни получават петрол от Каспийско море, заобикаляйки Русия.

Още през 2014 - годината на анексията на Крим - руският президент Владимир Путин ясно даде да се разбере, че според него от историческа гледна точка Одеса принадлежи не към Украйна, а към имперска Русия.