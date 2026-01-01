Най-малко 10 души, сред които и дете, са пострадали в резултат на руско нападение срещу украинския пристанищен град Одеса през нощта, съобщи началникът на градската военна администрация Сергий Лисак в "Телеграм".

Въздушната тревога бе обявена в 00:45 ч. местно време (и българско). Съобщенията бяха за безпилотни летателни апарати, които атакуват Одеса, както в града отекваха експлозии. Около 20 дрона се движат от акваторията на Черно море в посока към Одеса, Черноморск и Южни, информираха местните власти в каналите в Телеграм.

Регионалните власти призоваваха жителите да се укрият в бомбоубежища.

"В Приморски район е регистрирано попадение в покрива на сграда на родилен дом. За щастие персоналът и пациентите са успели да се укрият в убежище", посочи Лисак.

В Приморски район са регистрирани и щети на три сгради на общообразователни заведения. "В резултат на атаката са регистрирани частични разрушения между четвъртия и петия етаж на многоетажна сграда. Взривната вълна е повредила прозорците на къщи в различни части на района. Също така има възникнал пожар в жилищни сгради", се казва още в публикацията на Лисак.

В Хаджебейски район е ударена многоетажна сграда, няма пострадали.

На терен работят аварийни и комунални служби, а оперативните щабове оказват помощ на жителите.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.