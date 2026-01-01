„Имаме случай на системен нарушител с 6 връчени акта, за когото административните санкции явно не са достатъчна пречка да преустанови незаконната си дейност. С новите промени в Наказателния кодекс обаче, за големите замърсявания вече се предвиждат значително по-сериозни санкции, включително и затвор – това е инструментът, който очакваме органите на реда да приложат, за да спрем безнаказаността.“ Това заяви заместник-кметът Николай Неделков при инспекция на незаконно сметище в ж.к. „Филиповци“.

Заместник-кметът даде пример с успешната акция в землището с. Долни Богров, където само за няколко дни бяха разчистени над 160 тона отпадъци и бе монтирано денонощно видеонаблюдение.

„Там част от имотите са общинска собственост и ние разполагаме с всички инструменти да действаме веднага – почистихме, обезопасихме и монтирахме видеонаблюдение. Тук, във „Филиповци“, ситуацията е различна, тъй като терените са изцяло частна земеделска земя. По закон Общината не може да почиства частни имоти с публични средства – това е задължение на собствениците им,“ обясни Неделков.

Казусът в района на „Филиповци“ е дългогодишен, като въпреки фактическите затруднения, Столичният инспекторат не е спирал контрола в района. От началото на 2024 г. са обработени 182 сигнала, извършени са десетки проверки (включително с дрон) и са съставени 26 акта. За да се премине към следваща фаза, Общината ще поиска съдействие от Министерството на земеделието и храните за бързо идентифициране на собствениците на земеделските земи, за да им бъдат издадени задължителни предписания за разчистване.

Заместник-кметът припомни, че битката с незаконните сметища е негов личен приоритет още от времето му като директор на Столичния инспекторат, когато под негово ръководство бяха картирани над 240 такива точки в София.

„Тогава предприехме всички възможни мерки, включително уволнения на служители, които прикриваха подобни нарушения. Тези хора и до днес водят дела срещу мен, но ние сме на страната на гражданите и няма да отстъпим. Тук сме заедно с хората от квартала, за да решим проблема,“ подчерта Неделков.

Николай Неделков изрази разочарование от липсата на представители от районната администрация на „Люлин“ на терен. „Районните кметове са най-близо до проблемите на хората и трябва да са част от решението, но въпреки това техен представител на терен няма. Към момента ние събираме оперативната информация и започваме подготовка за нови проверки и кадри, които да предадем на органите на реда, с оглед разширените им вече правомощия в това направление. Надяваме се компетентните институции да се възползват от новите законови възможности и да налагат наказанията с цялата им тежест, за да защитим обществения интерес,“ завърши той.