Иззеха множество предмети с вид на културно-исторически ценности в Шуменско, съобщиха от полицията.

Те са намерени на 23 април при проверка в частен дом в село Царев брод, обитаван от 64-годишен мъж.

Сред намерените обекти са керамични съдове, керамични лампи, фрагменти от оброчна плочка, мраморни фрагменти от облицовка, керамични маски, мечове със съвременно изработени дръжки.

Предстои експертна оценка на иззетите находки и изясняване на произхода им. Работата продължава под надзора на прокурор.