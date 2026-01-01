Кражба на служебен таблет от отключена линейка на ФСМП-Разлог е извършена в района на МБАЛ-Разлог, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Сигнал за деянието е получен на 23 април в РУ-Разлог, че около 05:30 часа е изчезнал таблетът.

В резултат на предприетите незабавни действия полицейските служители са установили и задържали извършителя – 45-годишен мъж от София.

За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.