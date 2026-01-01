Над 840 000 души умират всяка година от заболявания, свързани с психосоциални рискове на работното място – като дълго работно време, несигурност на заетостта и тормоз, сочи доклад на Международната организация на труда (МОТ). Тези фактори са пряко свързани със сърдечносъдови заболявания и психични разстройства, включително самоубийства, съобщи "Евронюз".

Според доклада всяка година се губят около 45 млн. години живот в добро здраве, а икономическите загуби възлизат на 1,37% от световния БВП. Само в Европа са регистрирани над 112 000 смъртни случая и значителни икономически щети.

По данни на Световната здравна организация депресията и тревожността водят до около 12 млрд. загубени работни дни годишно. Сред най-честите състояния са още бърнаут, нарушения на съня и хронична умора, които често водят до вредни навици като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и физическа неактивност.

Основни рискови фактори остават дългото работно време, напрежението, тормозът и насилието. Около 35% от работещите по света работят над 48 часа седмично, а близо една четвърт са преживели някаква форма на тормоз на работното място.

МОТ подчертава, че промените в работната среда, включително дигитализацията и дистанционната работа, изискват по-добра организация на труда, ясни роли и ефективни превантивни мерки, както и навременна подкрепа за засегнатите служители.

