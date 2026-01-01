С наближаването на 80-ия си рожден ден, Доналд Тръмп повтаря, че е „в перфектно здраве“, а Белият дом публикува серия от успокояващи изявления. Но многократните медицински прегледи, изображенията на умора и словесните гафове подхранват, анкета след анкета, въпроси сред американците – включително сред републиканците – относно физическите и психическите способности на президента да ръководи страната.

В края на май Доналд Тръмп се подложи на пореден обстоен медицински преглед в Националния военномедицински център „Уолтър Рийд“ близо до Вашингтон, преглед, описан като „ рутинен “ от Белия дом. След този преглед президентът на САЩ написа в платформата си Truth Social, че „ всичко е минало перфектно “, описвайки се като в отлично здраве дни преди 80-ия си рожден ден. Но каквото и да казва Доналд Тръмп, той сега е най-възрастният американски президент в историята и въпросът за здравето му повдига много въпроси в Съединените щати.

Официалните медицински доклади, публикувани през последните месеци, сочат в една и съща посока: през октомври 2025 г. доклад вече посочваше „отлично здраве “ и „ сърдечна възраст приблизително 14 години по-млада “ от действителната му възраст, докато Белият дом призна, че той страда от хронична венозна недостатъчност, често срещано и общоприето считано за доброкачествено състояние, което обяснява отока на краката и видимите синини по ръцете му. Когнитивно Доналд Тръмп твърди, че е „издържал блестящо“ скринингов тест за трети път, дори се похвали със „ 100% верни отговори “. Въпреки тази много агресивна комуникация, всеки медицински доклад сега се разглежда подробно от медиите, експертите и общественото мнение.



Видима умора, синини и забавяне на темпото: изображения, които повдигат въпроси

В продължение на няколко месеца многобройните публични изяви на Доналд Тръмп подхранват коментари: ясно изразени синини по ръцете му, видими отоци по краката му, от време на време тежка походка и моменти на видима умора или сънливост по време на церемонии и срещи. Той, който през цялата кампания наричаше и се подиграваше на своя съперник Джо Байдън „Сънливия Джо“, сега трябва да отговаря за факта, че фотографи и телевизионни кадри са го показали да спи на публични събития. Републиканският президент отрича да е „задрямал “ по време на публични събития, обвинявайки медиите, че са го снимали „да мига“.

Докато изпълнителната власт отдава тези признаци на хронична венозна недостатъчност и редовна употреба на аспирин, лекарите, появяващи се в телевизионни предавания, посочват, че тези видове симптоми, сами по себе си, не позволяват заключение за сериозна патология, но че оправдават внимателно наблюдение при човек на почти осемдесет години.

Междувременно, няколко доклада подчертават „забавяне на темпото“ на президента , споменавайки по-кратки дни, отколкото в началото на мандата му на власт, или по-разширени пътувания, въпреки че неговите поддръжници подчертават усърдното му практикуване на голф и „ съпротивата “ му към все още натоварения график.

Ръководителят на федералните здравни програми, Мехмет Оз, трябваше да се яви пред репортери в Белия дом. Той похвали здравето на президента и защити рутинния характер на медицинските му прегледи по време на брифинг, където заместваше прессекретаря Каролайн Ливит, която е в отпуск по майчинство. Той увери, че президентът „се справя много добре “, заявявайки, че „ преминава блестящо всички тестове ежедневно “ и че „ искрено иска да провери дали всичко се развива в правилната посока“.

Психичното здраве, нов източник на безпокойство

Освен физическата му форма, психичното здраве на Доналд Тръмп е обект на все по-големи дискусии в американския публичен дебат. Няколко инцидента поразиха наблюдателите: географско объркване ( като например многократните грешки между Гренландия и Исландия по време на реч на форума в Давос ), противоречиви изявления, направени само през няколко дни, и особено скандални заплахи в контекста на кризата в Близкия изток. Тези събития накараха длъжностни лица да предприемат по-нататъшна стъпка. Над 70 души от Конгреса от Демократическата партия официално поискаха да се разгледа възможността за позоваване на 25-ата поправка на Конституцията, която позволява президентът да бъде обявен за негоден да изпълнява задълженията си в случай на физическа или психическа неспособност. Макар че тази опция няма политически шанс за успех на този етап, предвид баланса на силите в Конгреса, самият факт, че се обсъжда публично, илюстрира нивото на безпокойство в рамките на част от политическата класа. И всичко може да се промени бързо в случай на значително поражение за републиканците на междинните избори през ноември тази година. Критични гласове се появяват и в консервативния лагер, където някои коментатори и бивши републикански служители поставят под въпрос „последователността“ на президентските позиции и влиянието на възрастта върху преценката му.



Американците стават все по-скептични

Анкетите потвърждават, че съмнението е пуснало корени в общественото мнение. Според анкета на Washington Post-ABC News-Ipsos, цитирана от няколко американски медии , само 40% от американците все още са вярвали през пролетта, че Доналд Тръмп притежава необходимата умствена острота, за да служи като президент, в сравнение с 47% няколко месеца по-рано. Физически само 44% сега смятат, че той е достатъчно здрав, за да управлява. Друго проучване, цитирано от TV5Monde, показва, че 60% от американците смятат, че Доналд Тръмп става „ все по-непостоянен с възрастта “, включително 30% от републиканските избиратели. Съвсем наскоро, проучване, публикувано от френската преса, показва, че 59% от анкетираните смятат, че той няма умствените способности да ръководи страната, а 55% смятат, че той няма необходимото физическо състояние, въпреки успокоителните медицински доклади.

Тези цифри напомнят за прецедента, създаден от Джо Байдън, чиято очевидна крехкост в крайна сметка подхрани призивите за оттеглянето му преди президентските избори през 2024 г. Няколко анализатори отбелязват, че сравнението сега редовно се повтаря в американските медии: напредналата възраст на двамата последователни президенти е поставила трайно въпроса за здравето в центъра на политическия дебат.

Медицински въпрос, но и политически

Невролози и гериатри, особено в Съединените щати и Канада, подчертават, че официалните доклади не споменават за диагностицирано когнитивно увреждане и че няма публично достъпни клинични доказателства, подкрепящи заключение за инвалидност. Те подчертават разликата между словесни гафове или ексцесии – чести при Доналд Тръмп от дълго време – и специфична медицинска диагноза деменция или невродегенеративно заболяване. Въпреки това въпросът за прозрачността остава от решаващо значение.

Няколко неправителствени организации и журналисти призовават за президентски медицински сертификати, които да предоставят по-подробна информация за извършените прегледи, резултатите от тях и евентуални функционални ограничения, каквато е практиката в други демокрации. Белият дом, от своя страна, продължава да настоява, че президентът е в „отлично физическо и психическо здраве“ и осъжда това, което нарича чисто политически мотивирана атака.

Това напрежение между медицинската тайна, правото на гражданите на информация и политическата инструментализация на възрастта и здравето не е уникално за Съединените щати, но придобива особена острота в страна, където президентът концентрира значителни правомощия, особено по военни въпроси.

Докато Доналд Тръмп остава в Белия дом, здравното му досие ще бъде разглеждано внимателно както като политически, така и като медицински документ.