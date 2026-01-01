От 8 до 11 юни през нощта за ремонтни дейности ще се ограничава движението в едното платно в участък от АМ „Тракия“ в област Пазарджик (от 60-ти до 89-ти км), съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Отсечката, в която ще се извършва едроплощно изкърпване, е с дължина близо 29 км. Предвижда се в понеделник и вторник през нощта да се ремонтира платното за Бургас, а в сряда и четвъртък платното за София.

При изпълнение на строителните работи в съответното платно от 20 ч. вечерта до 7 ч. сутринта движението на всички видове превозни средства ще се пренасочва по път I-8 Момин проход – Костенец – Белово – Пазарджик. В платното от АМ „Тракия“, в което не се извършват ремонтни дейности, превозните средства ще преминават без ограничения.

От 11 юни след края на работния ден се предвижда да се ограничи движението в посока София в 5-километров участък от АМ „Тракия“ /от 55-ти до 60-ти км/. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Бургас.

Ремонтните работи са възложени на „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договор по ЗОП за текущ ремонт и поддържане на АМ „Тракия“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но планираните дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение и да се повиши комфортът на пътуване. Апелът към водачите е да бъдат внимателни и да се следват стриктно поставената пътна сигнализация.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.