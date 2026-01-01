Тежка катастрофа блокира пътя Русе-Бяла - в района на разклона за село Екзарх Йосиф.

БТА

БТА

Четирима души загинаха, а други трима са ранени. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Русе Даниела Малчева.

БТА

БТА

Сигналът за инцидента е подаден в 9:45 часа. Блъснали са се тежкотоварен камион и миниван.

БТА

БТА

В микробуса са пътували шестима души. Четирима от тях са загинали на място.

От Университетската болница "Канев" в Русе съобщиха, че 43-годишен мъж и 12-годишно дете са настанени за лечение в хирургичното отделение. Мъжът е с травми на краката. Състоянието на детето не е тежко - извършват му се изследвания и ще бъде оставено за наблюдение.

Екипи на полицията и на противопожарната служба продължават да работят.

БТА

Движението в участъка е преустановено. Обходният маршрут е през Две могили.