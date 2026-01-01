Пентагонът повиши оценките си за израелската шпионска дейност срещу Съединените щати до най-високото ниво в историята, според репортаж на Ен Би Си Нюз, в който се цитират двама американски служители.

В публикацията се твърди, че Пентагонът е повишил оценката си за контраразузнавателна заплаха от Израел до най-високото възможно ниво, като основната причина е напрежението между израелски и американски служители относно това как да се процедира във войната с Иран и неговите прокси терористични групировки.

Според официални лица, цитирани от Ен Би Си, документ за вътрешно ползване, издаден от Агенцията за военно разузнаване (АВР) на Пентагона , е повишил нивото за заплаха от Израел до "критично".

"Ню Йорк Таймс" съобщи, че сред хората, които са станали обект на действие на израелските служби, са специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, висшият политически служител на Пентагона Елбридж А. Колби и един от висшите служители на министерството на отбраната Майкъл П. ДиМино IV.

Според източници на Ен Би Си, оценката на АВР включва кратък преглед с обем седем страници на нивото на заплаха и дори графики, докато "Ню Йорк Таймс"съобщава, че решението за повишаване на нивото на заплаха е взето, след като американски персонал, действащ в Израел, е съобщил, че на телефоните им е инсталиран софтуер за подслушване на комуникациите им.

Изявление на израелското посолство във Вашингтон гласи, че информацията за шпионаж е "напълно невярна", като говорител добави, че "Израел не събира разузнавателна информация за американски организации, камо ли за служители на правителството на САЩ".

Пентагонът отказа коментар, а Службата на директора на Националното разузнаване, която ръководи АВР на Пентагона, не отговори на искането на Ен Би Си за коментар.