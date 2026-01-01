Агресивните шофьори в Гърция ще бъдат наказвани със солени глоби, достигащи осем хиляди евро, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". Новият правилник за движение по пътищата предвижда сериозни санкции за опасно шофиране.

Предвижда се при първо провинение за агресивно каране глобата да е две хиляди евро и отнемане на шофьорската книжка за период от една година. Второ подобно нарушение в рамките на пет години се наказва с глоба от четири хиляди евро и отнемане на книжката за две години. При трети път отново в рамките на пет години финансовата санкция е осем хиляди евро и отнемане на свидетелството за правоспособност за четири години.

Важно за шофьорите: Вижте новите изисквания за аптечките в Гърция

Системата функционира на принципа на увеличаване на санкцията при всяко следващо нарушение и рецидив на поведението на пътя. В закона няма ясно определение какво точно се смята за "агресивно" шофиране и налагането на санкцията е оставено на преценката на полицията, отбелязва електронното издание "Нюз авто".

Наказания например се предвиждат при опасна смяна на пътната лента. За това глобата е 350 евро и отнемане на шофьорската книжка за 30 дни. При гонка между два автомобила санкцията е две хиляди евро. Тук законът не прави разлика дали има уговорка за състезание между шофьорите или увеличаването на скоростта е станало случайно. При шофиране със скорост над 200 км/час санкциите са същите. При натрупване на нарушения глобите също се натрупват.

Засиленият контрол от страна на гръцката пътна полиция и използването на камери с изкуствен интелект е довело до увеличение на броя на отнетите шофьорски книжки, пише още "Нюз ауто". Камерите записват нарушенията в реално време, а актовете за наложени санкции се изпращат през платформата gov.gr и приложението gov.gr Wallet.

Гърция с нов пакет мерки: Дава до 300 евро за пенсионери и 150 евро за всяко дете

Шофьорите трябва да предприемат незабавни действия, в случай че книжката им бъде отнета заради нарушение, посочва "Нюз ауто". До три дни водачите могат да внесат жалба за регистрираното нарушение като това може да стане и физически, и електронно. Компетентният орган трябва да разгледа жалбата и да се произнесе в срок, който обаче достига до 50 дни. Ако отговорът на властите е отрицателен, може да се направят постъпки за решаване на случая в съда. В този случай шофьорът може да поиска временно отлагане на санкцията, за да може да използва книжката си до излизане на съдебното решение.

Новият закон за движение по пътищата в Гърция предвижда и други сериозни глоби, съобщава електронното издание Нюз ин. С 350 евро може да бъдат глобени шофьорите, които не представят при полицейска проверка документ за преминат технически преглед.

Шофьорите трябва да обърнат внимание и на задължението да имат в колата си комплект за първа помощ със 16 задължителни предмета. От 18 юни ще се налага глоба от 30 евро, ако аптечката не е налична в превозното средство. Сред задължителните неща в автомобилната аптечка са термоодеало със специфични размери, бинт, превръзки за изгаряния и рани, ножици за първа помощ, ръкавици за еднократна употреба, мокри кърпички за почистване на кожата, медицинска маска за лице и инструкции за първа помощ, посочва още изданието.