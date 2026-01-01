Шофьорите, които планират пътуване до Гърция, трябва да са подготвени за големи промени в изискванията за задължителното оборудване за безопасност в автомобилите.

Считано от 18 юни, влиза в сила нова директива (D30/45652/2026), според която се въвеждат по-строги правила за съдържанието и качеството на аптечките в колите за оказване на първа помощ. Страната ще налага и глоби, ако аптечката ви в колата не отговаря на изискванията. Изискванията важат за всички моторни превозни средства с четири или повече колела. Важно е да се отбележи, че изискванията важат за всички, включително за чуждестранни туристи, които се движат по пътищата на Гърцив.

Съгласно новите разпоредби всяка аптечка трябва да отговаря на стандарта DIN 13164/2022 или на равностоен международен сертификат по ISO. Целта на промяната е да се гарантира, че наличните медицински консумативи в автомобилите са със същото ниво на качество, каквото се изисква при професионалната спешна помощ.

iStock

Всеки артикул в аптечката трябва да бъде с видима CE маркировка и да отговаря на изискванията на Европейския регламент за медицинските изделия MDR 2017/745, което осигурява тяхната стерилност, безопасност и ефективност при различни температурни условия.

Една от най-съществените промени е, че съставът на аптечката е строго регламентиран и не допуска използването на стандартни или непълни комплекти от миналото. За да бъде законово валидна в Гърция, аптечката трябва да съдържа 16 конкретно определени артикула. Сред тях задължително присъства изотермично спасително одеяло с минимални размери 210 на 160 см, ролка лепяща лента по стандарт DIN 13019-A и комплект от 14 броя лепенки по DIN 13019-E в различни размери.

Има и изисквания за стерилните превързочни материали. Необходимо е наличието на една малка, две средни и една голяма индивидуална превръзка, както и голяма стерилна превръзка за изгаряния и шест компреса за рани.

В аптечката трябва да има още бинтове, марли и други основни медицински консумативи. Комплектът трябва да включва и две медицински защитни маски – тип IIR или FFP2 – както и четири еднократни ръкавици от винил или нитрил. Допълнително се изискват две кърпички за почистване на кожата, чифт медицински ножици и кратко ръководство за оказване на първа помощ. В някои указания се споменава и наличието на базови дезинфекциращи средства като кислородна вода.

Освен съдържанието, новата наредба поставя акцент и върху правилното съхранение и поддръжка на аптечката. Тя трябва да бъде поставена на леснодостъпно място в купето на автомобила и не бива да бъде заключвана. Контейнерът трябва да се използва единствено за медицински консумативи. Поради високите температури в автомобила през летните месеци, които могат да повлияят на лепилото на превръзките и на качеството на ръкавиците, шофьорите са задължени редовно да проверяват състоянието на съдържанието.

Според изискванията аптечката трябва да се подменя изцяло най-късно на всеки две години, а всеки използван или повреден артикул трябва да бъде заменен.

От Министерството на транспорта подчертават, че водачите трябва да следят сроковете на годност на всички материали, тъй като използването на изтекли или компрометирани консумативи може да бъде опасно. Препоръчва се дори да се носи по-голямо количество помощни средства от минимално изискуемото, тъй като при пътуване те могат да се окажат жизненоважни.

Новите изисквания са валидни за всички автомобили, които се движат по пътищата на Гърция, независимо от държавата на регистрация.

При неспазване на правилата по време на пътна проверка ще се налага глоба в размер на 30 евро. Цената на аптечка, отговаряща на стандарта DIN 13164/2022, обикновено варира между 10 и 25 евро. Шофьорите трябва да бъдат внимателни при покупка, тъй като по-старите комплекти често не отговарят на новите изисквания, особено по отношение на задължителните защитни маски и точния брой превързочни материали.