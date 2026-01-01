Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев изрази пълна подкрепа към и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев.

"В рамките само на 2 месеца служебното правителство и МВР показаха решителност и воля да се ограничат до възможния минимум изборните престъпления - тази проказа на българската демокрация! Това стана с много труд, смелост и безкомпромистност. Това беше истинска и опасна борба срещу силите на мрака, които искат да подменят при избори волята на суверена - българските граждани! В тази война противникът ни има сероизни съюзници на ключови места в джуджетурата", написа той.

"Стари ченгета използват мръсни номера, до болка познати ни, безкрайно изтъркани, за да уязвят и неутрализират и.ф. главния секретар на МВР Георги Кандев, който благодарение на огромната работа, която свърши тези 2 месеца стана всеобщ любимец на българската нация. Целта е той да бъде набеден и убит обществено. Изказвам пълната си подкрепа за Георги Кандев. Нямам никакви съмнения в неговата почтеност. Скоро огромна отговорност ще носи за решаването на този подготвян изкуствен скандал и бъдещия министър на вътрешните работи", написа още Дечев.

Припомняме, че по-рано днес главният секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че е получил заплахи. "Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера", заяви той.

Кандев обясни, че четири дни след проведените предсрочни парламентарни избори е получил няколко обаждания.

"В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице , с прякор „Картофа“, заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура. Казаха ми , че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо“. Каква е целта им ли? Може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя", посочи главният секретар.