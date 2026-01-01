При първоначалния оглед в района на Шабла и залив Болата при нос Калиакра не са установени нефтени петна, видимо изменение на повърхността на водата или други видими следи от замърсяване

Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза "CONTSHIP JET", който вчера беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна, съобщиха от МА-Варна.

След извършената оценка на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител на Варна Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.

По информация на Морска администрация горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо. Според експертната оценка не се очаква горивото да достигне българския бряг.

Компетентните институции поддържат постоянна координация във връзка с инцидента с поредния търговски кораб, поразен от морски дронове в близост до териториалните води на Република България. Наблюдението на състоянието на морската среда продължава. При установяване на риск от замърсяване или промяна в обстановката отговорните институции са в готовност да предприемат своевременни действия в рамките на своите правомощия. Областна администрация Варна продължава да следи ситуацията в координация с компетентните държавни органи.

Според предоставения корабен манифест, обаче, сред превозваните товари има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

Потъна поразеният с три дрона кораб край Шабла - какво следва (ВИДЕО)

БТА

БТА

Екипи на Басейнова дирекция "Черноморски район" взеха днес проби от морската вода по крайбрежието край Созопол.

При първоначалния визуален оглед в Созопол не са установени видими следи от замърсяване. Теренните измервания също не показаха отклонения в качеството на морската вода, включително по показателя за съдържание на разтворен кислород, като това бе установено от екипите на място при вземането на пробите.

По-рано от Министерството на околната среда и водите съобщиха, че проби ще бъдат взети и от морската вода край Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра и Бяла. Предвидено е да бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели за качеството на водата.

Пробите ще бъдат анализирани в регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда във Варна и Бургас.

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Екипи на Министерството на отбраната вече взеха проби от две точки в териториалните води. Днес е предвидено и пробонабиране в района около контейнеровоза. Резултатите ще бъдат анализирани от регионалните лаборатории на ИАОС.

Целта на изследванията е да се установи не само дали има замърсяване, но и дали са настъпили промени в качеството на морската вода, които не могат да бъдат установени само чрез визуален оглед.

МОСВ и компетентните институции продължават проверките и мониторинга, като резултатите ще бъдат публично оповестени.

БТА

 

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