Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза "CONTSHIP JET", който вчера беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна, съобщиха от МА-Варна.

След извършената оценка на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител на Варна Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.

По информация на Морска администрация горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо. Според експертната оценка не се очаква горивото да достигне българския бряг.

Компетентните институции поддържат постоянна координация във връзка с инцидента с поредния търговски кораб, поразен от морски дронове в близост до териториалните води на Република България. Наблюдението на състоянието на морската среда продължава. При установяване на риск от замърсяване или промяна в обстановката отговорните институции са в готовност да предприемат своевременни действия в рамките на своите правомощия. Областна администрация Варна продължава да следи ситуацията в координация с компетентните държавни органи.

Според предоставения корабен манифест, обаче, сред превозваните товари има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси, наред с хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти.

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БТА

БТА

Екипи на Басейнова дирекция "Черноморски район" взеха днес проби от морската вода по крайбрежието край Созопол.

При първоначалния визуален оглед в Созопол не са установени видими следи от замърсяване. Теренните измервания също не показаха отклонения в качеството на морската вода, включително по показателя за съдържание на разтворен кислород, като това бе установено от екипите на място при вземането на пробите.

По-рано от Министерството на околната среда и водите съобщиха, че проби ще бъдат взети и от морската вода край Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра и Бяла. Предвидено е да бъдат изследвани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели за качеството на водата.

Пробите ще бъдат анализирани в регионалните лаборатории на Изпълнителната агенция по околна среда във Варна и Бургас.

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Екипи на Министерството на отбраната вече взеха проби от две точки в териториалните води. Днес е предвидено и пробонабиране в района около контейнеровоза. Резултатите ще бъдат анализирани от регионалните лаборатории на ИАОС.

Целта на изследванията е да се установи не само дали има замърсяване, но и дали са настъпили промени в качеството на морската вода, които не могат да бъдат установени само чрез визуален оглед.

МОСВ и компетентните институции продължават проверките и мониторинга, като резултатите ще бъдат публично оповестени.