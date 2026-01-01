В навечерието на един от най-светлите български празници – Деня на народните будители, NOVA отбелязва по специален начин повода в рамките на дългосрочната си социално отговорна инициатива БЪДНИНА . Водена от желанието да превърне образованието в национална кауза, медията обединява медийния и креативния си ресурс в редица активности, специално телевизионно съдържание, партньорството с фондация „Заедно в час“ и програмата „Училища за пример“ и личния пример на служителите си.

Вдъхновени от предстоящия празник на народните будители, служителите на NOVA се обединиха в благотворителна акция и даряват над 100 книги на СУ „Отец Паисий“ във Враца – едно от двете учебни заведения, подкрепени в рамките на програмата „Училища за пример“. Събраните разнообразни произведения – от задължителната учебна литература до съвременни художествени творби, ще помогнат на учебното заведение да сбъдне мечтата за създаване на собствена библиотека, която да събуди любопитството и да отвори нови хоризонти пред учениците.

Заедно с това в телевизионния ефир и дигиталните платформи на Нова Броудкастинг Груп предстои да видим и специалните послания на едни от най-обичаните и емблематични лица на NOVA. Въздействащите послания към децата, родителите и всички зрители призовават за вяра в потенциала на българските деца, промяна на утрешния ден с малки стъпки днес и благодарност към учителите, които променят животи. В инициативата се включват: Ани Салич, Николай Дойнов, Гала, Мира Иванова, Виктор Николаев, Даниела Тренчева, Христо Калоферов, Лора Крумова, Марина Цекова, Галя Щърбева и Анна-Мария Конова. Към тях се присъединяват и популярните лица от предаванията, сред които Ивет Лалова-Колио и Павел Николов („Игри на волята“), Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро („Като две капки вода“), шеф Иван Манчев („Кошмари в кухнята“), шеф Виктор Ангелов (Hell’s Kitchen), Алекс Раева („Пееш или лъжеш“), Изабел Овчарова-Изи („Спомени с вкус“), Мариана и Любо Ангелови („Свобода на колела“).

„Денят на народните будители е важен български празник. Той ни напомня, че духовната сила, знанието и образованието са основата на всяко успешно общество. Вярваме, че е наша отговорност като медия да превърнем българското образование в национална кауза. Чрез инициативата БЪДНИНА и с всички наши активности – от конкретната подкрепа за училища в страната, през дарителството на нашите служители до вдъхновяващите послания на лицата от ефира на NOVA – насочваме вниманието към будителството днес и напомняме, че инвестицията в знанието е инвестиция в бъдещето на следващите поколения“, заявява Красимира Хаджийска, главен изпълнителен директор на Нова Броудкастинг Груп.

В програмата на медията в предстоящите дни зрителите ще видят и специални дискусии, посветени на съвременния смисъл на будителството, ключовата важност на образованието за напредъка на обществото ни и възможните стъпки за неговото подобряване.

С инициативата БЪДНИНА NOVA създава условия за трансформация и устойчиво развитие на училищната среда, поставяйки акцент върху важните теми в образованието. Дългосрочният ангажимент на NOVA в тази кампания е инвестиция в трайна промяна, чийто положителен ефект ще продължи да се разгръща занапред. Съвместно с партньорите от „Заедно в час“, инициативата продължава да подкрепя училищните общности в СУ „Отец Паисий” във Враца и СУ „Иван Вазов“ в Своге, с фокус върху развитието и потенциала на повече от 700 ученици и техните учители още през настоящата учебна година.