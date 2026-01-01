„Топлофикация-Сливен“ започва поетапно пускане на отоплението, съобщиха от дружеството.

Началото на отоплителния сезон 2026-2027 г. е обявено във връзка с понижаването на температурите и постъпили заявления за включване на отоплението.

Парното ще бъде пуснато първо в детските градини, яслите и учебните заведения, а след това - в болничните и здравните заведения, жилищните сгради и стопанските потребители.

От дружеството призовават потребителите да подготвят вътрешните отоплителни инсталации и отоплителните тела за работа. Необходимо е да бъдат приключени ремонтните дейности, да се отстранят проблемите с наводнени или замърсени мазета и абонатни станции и да се осигури достъп до тях.

Отоплителните инсталации трябва да бъдат напълнени от упълномощеното лице, отговарящо за абонатната станция, а вентилите и крановете на радиаторите да бъдат отворени максимално, за да се избегне допълнително обезвъздушаване.

Етажните собствености, които не желаят отоплението в сградите им да бъде включено, трябва да подадат писмено заявление в Информационния център на дружеството.

По-рано този месец изпълнителният директор на „Топлофикация-Сливен“ инж. Павлин Костов съобщи, че новите газови когенерационни мощности на дружеството с обща инсталирана мощност от 17 мегавата са преминали успешно 72-часови проби.

Държавната приемателна комисия е одобрила обекта, като дружеството очаква необходимите разрешения за въвеждането му в експлоатация. Инсталираната мощност на „Топлофикация-Сливен“ ще нарасне от 30 на 47 мегавата и по думите на Костов това е стъпка към намаляване на използването на въглища, по-екологично производство и по-сигурно топло- и електроснабдяване.