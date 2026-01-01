Археолози откриха в Аляска най-ранното известно селище от комплекса Ненана на изток от някогашния Берингов сухопътен мост. Обектът Шег Ксдалти се намира на около 54 км югоизточно от Феърбанкс и е датиран отпреди приблизително 13 800 години.

Според изследователите находката представлява един от най-ранните известни примери за жилищна структура в Северна Америка и дава нова информация за начина на живот на хората в Аляска през късния плейстоцен.

При разкопките са открити каменни инструменти, костни игли, висулка от еленов рог, огнище, малка яма и следа от дървен стълб.

Археолозите са намерили и вкопана в земята пещ, съдържаща дървени въглища и животински кости. Според учените тя вероятно е била използвана за бавно приготвяне на месо за по-голяма семейна група.

„Очаквах да намеря ловни инструменти и фрагменти от каменни изделия около едно или две огнища, но нямах представа, че ще попаднем на базов лагер с десетки хиляди артефакти. Това беше пълна изненада“, заяви водещият автор на изследването Кели Граф от Университета на щата Канзас.

Анализът на обсидиановите предмети показва, че вулканичната скала е била пренасяна от район, разположен на стотици километри северозападно от селището. Това свидетелства за придвижване на хора или обмен на материали на големи разстояния.

Осем фрагмента от костни игли пък свързват Шег Ксдалти с археологически обекти по на юг в Северна Америка. Те са сред най-старите известни игли с ухо, откривани в Западното полукълбо.

Откритата висулка от еленов рог също има сходства с лични украшения от други части на Северна Америка.

Находките показват, че ранните обитатели на Аляска са били добре приспособени към средата си и са поддържали връзки на значителни разстояния.