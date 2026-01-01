Три петролни танкера са се взривили и запалили след попадане на мини при опит да преминат през Ормузкия проток, съобщи Корпусът на гвардейците на Ислямската революция.

„През последните 24 часа три петролни танкера, нарушили правилата, се взривиха и се запалиха, след като попаднаха на мини при опит да преминат през неразрешения южен маршрут на Ормузкия проток“, се посочва в изявление на иранската Революционна гвардия.

Според съобщението корабите са изключили радарните и навигационните си системи и са пренебрегнали предупрежденията на военноморските сили на гвардията.

Не е ясно кога точно са станали инцидентите и под какъв флаг са плавали танкерите, предаде АФП.

След началото на войната на 28 февруари Иран силно ограничи корабоплаването през Ормузкия проток, през който обичайно преминават количества петрол и газ, равняващи се на около една пета от световното потребление. В отговор САЩ наложиха блокада на иранските пристанища.

Иранските въоръжени сили многократно обвиняват Централното командване на САЩ - CENTCOM, че насърчава корабите да използват южен коридор край бреговете на Оман, който Техеран определя като неразрешен.

„Военноморските сили на Революционната гвардия заявяват, че неразрешеният маршрут през Ормузкия проток е миниран и че собствениците и екипажите на корабите носят отговорност за преминаването по тези маршрути“, се посочва в изявлението.

По-рано британската служба за морска търговия UKMTO съобщи за горящ кораб в протока, без да уточнява причината за пожара или дали има пострадали. Не е ясно дали става дума за един от трите танкера, посочени от иранската страна.

В отделно изявление Революционната гвардия съобщи, че е прихванала американски разузнавателен дрон по време на операция в западната част на Ормузкия проток.

„Военноморските сили на Революционната гвардия съобщиха, че подразделението им за радиоелектронна борба успешно е прихванало американски дрон MQM-170 по време на настъпателна операция“, се посочва в съобщението.