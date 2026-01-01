17-годишно момче е в в болница с опасност за живота след пътен инцидент на общински път в близост до село Черковна, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Търговище.

Инцидентът е станал на 28 октомври 2026 г. около 21,40 ч. 19-годишен правоспособен водач от разградското село Владимировци, управлявайки лек автомобил „Тойота Авенсис“, при навлизане в лява крива е изгубил контрол над управлението му. В резултат управляваното от него превозно средство е излязло вдясно от пътното платно и се е ударило с дясната си част в крайпътно дърво.

Вследствие на настъпилото пътно-транспортно произшествие возилият се на предната дясна седалка на автомобила 17-годишен младеж от Търговище е получил гръдна травма и е с опасност за живота. Той е настанен за лечение в МБАЛ-Търговище.

Екип служители на пожарната в Търговище със специализирана техника е съдействал за изваждане на пострадалия от автомобила.

Извършен е оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство. Водачът на автомобила е тестван по надлежния ред за алкохол и за наркотични вещества. Пробите са отрицателни.