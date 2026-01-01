Мащабна спецакция на полицията в столичния квартал „Христо Ботев“, има двама задържани - на 52 и 35 години, при които са намерени списъци с имена и суми, както и брошури с определена кандидатпрезидентска двойка.

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В полицията е получена оперативна информация, че двамата подготвят в деня на изборите, в неделя, да купуват гласове за определена двойка. Сумите, които са посочени срещу имената, варират, не са едни и същи, посочи шефът на СДВР гл. комисар Николай Пелтеков, но отказа конкретика, тъй като в момента се образува досъдебно производство.

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"Задържаните имат прояви за кражби, грабежи. Единият от тях за изнасилване, за управление на кола след употреба на алкохол и за управление без правоспособност", обясни той.

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Проверени са общо 16 адреса, 38 души, 2 автомобила и са съставени 27 протокола.

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БТА

"Полицейската акция е с цел гарантиране сигурността и противодействие на нарушаването на политическите права на гражданите. Целта е да не се допускат купуването и продаването на гласове на предстоящия балотаж на президентския вот на 1 ноември. Става дума за търговия с гласове. Това е само началото на полицейската акция, тя се провежда на територията на град София. Очакват се още адреси и още операции", обеща гл. комисар Пелтеков.