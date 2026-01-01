Поддръжници на кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и Димитър Гавазов се събраха пред Съдебната палата в Бургас преди заседанието на Апелативния съд, който трябва да реши дали двамата да останат в ареста.

БГНЕС

Мирно протестиращите заявиха, че са дошли пред съда, за да изразят подкрепата си за двамата градоначалници.

БГНЕС

Те определиха арестите им като неправомерни и настояха за освобождаването им.

БГНЕС

Районът около съда е под засилена полицейска охрана, а на място пристигна и депутатът от ДПС Калин Стоянов.

БГНЕС

Апелативният съд ще разгледа жалбите срещу задържането на двамата кметове, обвинени в престъпен сговор с цел търговия с влияние, свързан с обществени поръчки.

БГНЕС

Ревански и Гавазов бяха задържани на 20 и 21 октомври при специализирани акции на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в сградите на ръководените от тях общини.