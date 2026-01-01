Най-малко 13 души загинаха, а други петима бяха ранени при руски удар с дрон на железопътна гара в Днипро, в централната част на Украйна. Атаката е била насочена към перон, на който се е намирал влак, съобщиха украинските власти, цитирани от Франс прес.

„Тринадесет души бяха убити, а най-малко петима други бяха ранени“, написа в Telegram ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа.

По информация на украинските железници дронът е ударил перона, където е имало пътници и влак. Жертвите са били именно в района на удара.

Украинските власти съобщиха за инцидента на фона на продължаващите руски въздушни атаки срещу страната. Към момента предоставената информация не съдържа подробности за самоличността на загиналите, мащаба на материалните щети или евентуални прекъсвания в железопътното движение.

Информацията за броя на жертвите и обстоятелствата около атаката е на украинските власти и железопътния оператор.