Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че през ноември ще се състои среща между представители на Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, целяща да възобнови мирните преговори, които са в застой от началото на годината, предаде Франс прес.

Зеленски: Насрочените преговорите с Русия са под въпрос заради САЩ и Иран

„Готови сме да разговаряме. Ако става дума за териториалния въпрос, той трябва да бъде обсъждан на равнище лидери. Останалите въпроси са в компетентността на техническите работни групи. Следователно всичко това може да бъде обсъдено през ноември“, заяви Зеленски в интервю за националната телевизия.

Украйна се готви за нови преговори със САЩ

По този начин украинският президент потвърди перспективата за нов кръг от преговори между Киев и Москва под американско посредничество в опит да бъде даден нов тласък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната.