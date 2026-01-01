Украйна се подготвя за по-нататъшни преговори с представители на президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

„Имаше важни срещи – заедно с екипа ни се подготвяме за нови контакти с пратениците на президента на САЩ. Утре (днес - бел. ред.) ще последват повече подробности. Правим всичко възможно, за да гарантираме, че войната няма да остане единственият вариант за това, което предстои“, пише в изявление на Зеленски, публикувано на сайта на президентството.

Според него е важно, че „Америка споделя много от нашите възгледи относно ситуацията както на фронта, така и по отношение на ударите“.

„Трябва да бъдем активни и точно така работим – активно, без почивни дни“, каза още украинският президент.

Укринформ припомня, че директорът на ЦРУ Джон Ратклиф, по време на неочаквано посещение в Москва в началото на тази седмица е предложил да се състои среща между президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и руския лидер Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната.

Зеленски заяви, че американската страна е информирала украинските власти за последните си срещи в Москва. По думите му САЩ прокарват реалистична визия за това, което трябва да се направи.