Украйна наскоро получи малък брой произведени в САЩ ракети прехващащи „Пейтриът“, способни да свалят руски балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

Киев получи също потвърждение за бъдещи доставки на френската система за противоракетна отбрана земя-въздух „Кротал“, допълни Зеленски, бе да уточни колко ракети са пристигнали или кой ги е доставил.

Украйна изпитва сериозен недостиг на средства за противовъздушна и противоракетна отбрана на фона на засилените руски ракетни и дронови атаки. Особено ценни са американските системи Patriot, които са сред малкото западни комплекси, способни да прехващат руски балистични ракети. IInternazionale+1

В началото на август украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев има договореност със САЩ за месечни доставки на ракети за Patriot, но количествата не са достатъчни за нуждите на страната. Rreutersconnect.com

Зеленски: Споразумяхме се със САЩ за месечна доставка на ракети за „Пейтриът“

Недостигът се изостри на фона на увеличаването на руските ракетни атаки. При една от най-тежките атаки срещу Киев през август украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали голяма част от дроновете и крилатите ракети, но не е прехванала балистичните ракети. Rreutersconnect.com

Европейските държави също се опитват да увеличат подкрепата. Франция пое ангажимент да ускори доставките на свои системи и ракети за противовъздушна отбрана, а Париж и Киев обсъждат и по-широко производство на ракети в Европа и Украйна. RReuters

На този фон Киев търси алтернативи на Patriot. Сред тях са френските Crotale, както и европейската система SAMP/T, разработена съвместно от Франция и Италия, която също е предназначена за противоракетна отбрана.