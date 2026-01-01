Румънската разузнавателна служба съобщи днес, че е разкрила мрежа са саботажи, координирана от Русия, предаде Ройтерс.

Румънското разузнаване уточни, че групата е отговорна за пожар през септември на индустриална площадка в Централна Румъния в близост до държавно предприятие от отбранителната промишленост.

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„Координаторите в Руската федерация са възложили (на групата) широк кръг от цели в региона: държавни и частни производствени обекти за въоръжение, както и други цели от военен и индустриален интерес“, се казва в съобщението.

Русия многократно е отричала обвиненията в саботажни действия в Европа, припомня Ройтерс.