„Демократична България“ настоява за оставките на членове на Централната избирателна комисия (ЦИК), след като комисията не установи нарушение на Изборния кодекс в призива на премиера Румен Радев за подкрепа на Илияна Йотова. Междувременно инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев обжалва решението пред Върховния административен съд (ВАС) и подаде нов сигнал с искане спорната публикация да бъде свалена от официалния сайт на Министерския съвет.

В сряда, 28 октомври, ЦИК не установи административно нарушение с осем гласа „за“ и седем „против“. Случаят е свързан с изявление на министър-председателя Румен Радев от 26 октомври, в което той призовава за подкрепа на Илияна Йотова. То е разпространено и чрез Правителствената информационна служба, официалния сайт на Министерския съвет и страницата на институцията във Facebook.

ДБ: Членовете на ЦИК дължат оставките си

„Демократична България“ определи решението на комисията като отказ да се произнесе по същество по подадените 105 сигнала за разпространението на призива чрез комуникационните канали на Министерския съвет.

„Между „Прогресивна България“ и „Възраждане“ има нова сглобка и членовете им в ЦИК трябва да си подадат оставките“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

По думите му ЦИК не трябва да бъде продължение на изпълнителната власт, нито да изпълнява указанията на управляващите. Божанов подчерта, че комисията има задължение да гарантира честността на изборите, а не да осигурява „комфорта и спокойствието на самозабравила се изпълнителна власт“.

Народният представител от ДБ Александра Стеркова също критикува подхода на комисията. Според нея още в началото членовете от квотите на „Прогресивна България“ и „Възраждане“ са се опитали да избегнат разглеждането на сигнала по същество, като са предложили произнасяне с писмо, което не подлежи на последващ съдебен контрол.

Стеркова посочи, че и по други сигнали, включително за предполагаемо въвличане на деца в кампанията на Илияна Йотова, ЦИК е препращала материалите към други институции. „Няма да търпим отказ от изпълнение на задълженията по контролиране на изборните правила“, заяви тя.

Инициативният комитет оспорва решението пред ВАС

Инициативният комитет на Андрей Гюров и Георги Кандев е подал жалба до Върховния административен съд срещу решение № 422-ПВР на ЦИК от 28 октомври 2026 г. Според комитета комисията не е разгледала в достатъчна степен въпроса за разпространението на призива чрез официалните канали на правителството.

В жалбата се оспорва и аргументът, че изявлението е направено преди началото на кампанията за балотажа и извън държавно учреждение. Според позицията на комитета фактът, че премиерът не е кандидат в изборите, не изключва възможността призивът за подкрепа на определен кандидат да представлява предизборна агитация.

Отделно е подаден нов сигнал до ЦИК с искане да бъде проверено защо публикацията продължава да е достъпна на правителствения сайт и след началото на кампанията за втория тур. От комитета посочват, че кампанията е започнала на 27 октомври в 19:40 ч., а призивът „Нека да гласуваме за Илияна Йотова“ е останал публикуван и след този момент.

С втория сигнал инициативният комитет настоява ЦИК да установи дали има нарушение, да разпореди свалянето на публикацията и да провери кои длъжностни лица отговарят за нейното публикуване и поддържане. Поискано е и да бъде проверено използването на публичен ресурс.

Жалбата до ВАС е подадена чрез ЦИК на 29 октомври с вх. № ПВР-09-1612, а новият сигнал е заведен под № ПВР-09-1613 от същата дата. Комитетът настоява за произнасяне в предвидения от закона 24-часов срок заради наближаващия ден за размисъл и балотажа на президентските избори на 1 ноември.

Спорът за използването на държавните канали

В основата на двата случая стои въпросът дали официалните комуникационни канали на Министерския съвет могат да разпространяват призиви в подкрепа на кандидат в изборите и дали отговорните институции са длъжни да реагират, когато подобно съдържание остава достъпно по време на предизборната кампания.

От инициативния комитет подчертават, че датата на първоначалното публикуване не е достатъчно основание публикацията да остане на правителствения сайт, след като кампанията вече е започнала. Според тях държавните канали трябва да служат за информиране на гражданите, а не за подкрепа на един от кандидатите.

ЦИК е изпратила въпроса за евентуалното използване на публичен ресурс към Сметната палата. Инициативният комитет обаче настоява комисията да разгледа и самото разпространение на призива, както и да приложи еднакви правила към всички участници в изборите.

Така решението на ЦИК се превръща в предмет на съдебно оспорване, а новият сигнал поставя въпроса за продължаващото присъствие на спорната публикация в официалните канали на правителството в дните преди балотажа.

Позицията на инициативния комитет е, че държавните институции не трябва да се използват за предизборна агитация, независимо кой е на власт и кой отправя призива. „Държавата не е предизборен щаб“, подчертават от комитета.