Апелативният съд в Бургас ще реши дали кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и Димитър Гавазов ще останат в ареста.

Шефът на затвора в Бургас отговори на обвиненията на ДПС за задържаните кметове

Двамата са обвинени в престъпен сговор с цел търговия с влияние за периода от 2024 до 2026 г. По данни на разследващите случаят е свързан с обществени поръчки в община Сунгурларе на стойност около 7 млн. евро.

Преди дни Окръжният съд постанови двамата кметове да останат в ареста. Решението беше обжалвано и днес апелативните съдии трябва да се произнесат по мерките им за неотклонение.

ДПС твърди: Шефът на бургаския затвор предварително е знаел, че Гавазов и Ревански остават в ареста

Радослав Ревански и Димитър Гавазов бяха задържани на 20 и 21 октомври при специализирани акции на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в сградите на ръководените от тях общини.