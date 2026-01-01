Кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов и кметът на община Белица Радослав Ревански остават в ареста. Това реши Окръжният съд в Бургас, който днес следобед гледа искането на държавното обвинение за налагане на най-тежката мярка "задържане под стража" на двамата.

Димитър Гавазов и Радослав Ревански бяха доведени под конвой около 17:30 часа в съдебна зала. Двамата бяха задържани при специализирани операции на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

По-рано днес Окръжната прокуратура в Бургас съобщи, че е повдигнала обвинения на двамата за участие в престъпен сговор с цел извършване на търговия с влияние. Към същото дело обвиняем е и Христо Широков, областен председател на "ДПС - Ново начало"-Бургас.

Протест пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на задържания кмет Димитър Гавазов (СНИМКИ)

Обвинението е по чл. 321, ал. 6 от Наказателния кодекс. Според прокуратурата тримата са се сговорили на територията на община Сунгурларе в началото на 2024 г., а дейността им е продължила до 20 октомври 2026 г.

Към момента Широков е с мярка "домашен арест" по друго наказателно производство, свързано с разследване за престъпления във ВиК - Бургас.

БТА

Днес служители на общинската администрация в Сунгурларе, жители на общините Сунгурларе, Белица, Айтос, Ямбол, Якоруда, Сливен се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на задържания кмет Димитър Гавазов. Според тях арестите са политически.

След като тази вечер Окръжният съд обяви решението си събрали се граждани пред Съдебната палата заобиколиха служебния автомобил, с който Гавазов и Ревански бяха отведени към следствения арест, за да изразят недоволството си от съдебното решение.