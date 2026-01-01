Служители на общинската администрация в Сунгурларе и жители на града се събраха пред Съдебната палата в Бургас в подкрепа на задържания кмет Димитър Гавазов.

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Той бе арестуван при специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) на територията на 20 октомври.

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По-рано от Окръжната прокуратура в Бургас съобщиха, че Гавазов е обвиняем по дело за престъпен сговор заедно с кмета на Белица Радослав Ревански, който беше задържан на 21 октомври.

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Обвиняем по делото и областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков.

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Припомняме, че според събраните към настоящия момент доказателства, престъпният сговор е осъществен на територията на община Сунгурларе на неустановена дата в началото на 2024 г., а престъпната дейност е продължила до 20 октомври.

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Обвиняемите длъжностни лица са извършвали престъплението в качеството си на кметове на общини. Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо тях. Третият обвиняем е с вече взета мярка за неотклонение „домашен арест“ по друго досъдебно производство.

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На тримата задържани са повдигнати обвинения за престъпно сдружение. Според наблюдаващите прокурори престъпното сдружение е било създадено с цел търговия с влияние.