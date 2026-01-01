"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 30 октомври - петък във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Бояна“ се налага спиране на водоподаването от 2:00 до 6:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Иваница Данчев“, ул. „Севастократор Калоян“, ул. „Герганица“, ул. „Байкал“, ул. „Севастократор Калоян“, ул. „Подграмада“, ул. „Калоянова крепост“, ул. „Радецки“, ул. „Околовръстен път“ и ул. „Даскал Стоян Попандреев“.
Авария остави без вода някои части на София
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. „Брезите“ и ул. „Буките“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.