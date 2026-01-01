"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 30 октомври - петък във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в кв. „Бояна“ се налага спиране на водоподаването от 2:00 до 6:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Иваница Данчев“, ул. „Севастократор Калоян“, ул. „Герганица“, ул. „Байкал“, ул. „Севастократор Калоян“, ул. „Подграмада“, ул. „Калоянова крепост“, ул. „Радецки“, ул. „Околовръстен път“ и ул. „Даскал Стоян Попандреев“.

Авария остави без вода някои части на София

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на кръстовището на ул. „Брезите“ и ул. „Буките“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.