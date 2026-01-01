Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 41-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 28.10.2026 г. около 07,00 часа обвиняемият И.Е. е шофирал лек автомобил марка „Тойота“ без регистрационни табели по бул. „Ломско шосе“ , когато бил спрян за проверка. Полицаите му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда, а именно 1,74 на хиляда.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

И.Е. не е осъждан, няма криминалистични регистрации и е съдействал в хода на разследването. Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 2000 евро, която следва да бъде платена. Свидетелството за управление на МПС на обвиняемия е отнето. Лекият автомобил марка „Тойота“, който е управлявал И.Е. е приобщен като веществено доказателство по делото, след като е бил доброволно предаден от обвиняемия.

Разследването по случая продължава.