Огромна средновековна сграда с водонепропускливи стени и ценни монетни находки откриха бургаските археолози в края на тазгодишните разкопки в крепостта Русокастро.

Регионален исторически музей-Бургас

Поредно значимо откритие бележи археологическите проучвания в средновековния град Русокастро. В близост до вътрешната южна крепостна стена е разкрита монументална сграда с ширина 7,60 метра, чиято дължина все още не е установена, съобщиха от Регионалния исторически музей в Бургас.

Регионален исторически музей-Бургас

Зидовете на постройката са дебели 1,1 метра и са изградени от камъни с обилна хоросанова спойка. Особен интерес предизвиква вътрешната им облицовка - дебел слой розов водонепропусклив хоросан, който дава основание на археолозите да предполагат, че помещението е използвано за водохранилище или за съхранение на хранителни припаси.

Историческо откритие край Бургас: Русокастро крие средновековна работилница за луксозно стъкло (СНИМКИ)

Според първоначалната хипотеза разкритата част представлява първия етаж на сградата, разположена в централния квартал на средновековния град. Предполага се, че над него е имало и втори, жилищен етаж.

Сребърни монети на цар Иван Александър изплуваха от миналото

Проучванията са донесли и огромно количество движими археологически находки. Сред тях са сребърни монети на българския цар Иван Александър, венециански сребърни грошове, известни като матапани, медни монети и други ценни предмети.

Регионален исторически музей-Бургас

В момента монетните находки се почистват в реставрационното ателие на Регионалния исторически музей в Бургас, където предстои да бъдат подготвени за по-нататъшно проучване.

Регионален исторически музей-Бургас

Археологическите разкопки в средновековния град Русокастро се финансират от Министерския съвет на Република България и Община Камено. Организацията и изпълнението на проучванията са дело на Регионалния исторически музей-Бургас.

Регионален исторически музей-Бургас

Русокастро е включен в списъка на приоритетните държавни обекти, финансирани за развитието на културния туризъм в България.