Община Камено даде официално началото на мащабна реставрация на крепостта Русокастро. Тя ще се извърши като част от международен проект, съобщиха от Общината.

Ще се работи по главния вход, две от кулите, 70 метра крепостна стена, казармата на замъка и стълбището към входа на цитаделата. За реставрацията са отделени над 212 000 евро, а срокът за изпълнение е седем месеца.

Кметът Жельо Вардунски заяви, че след реставрацията и консервацията крепостта Русокастро ще се превърне в още по-привлекателна туристическа дестинация. По думите му, туристите на път към морето или на връщане ще имат възможност да се отбиват и да опознаят по-добре историята и археологията на България. Директорът на Регионалния исторически музей – Бургас, д-р Милен Николов, ръководител на археологическите проучвания на крепостта, подчерта, че тази година се навършват 20 години от началото на разкопките в Русокастро.

Началото на разкопките беше дадено през 2006 г. под ръководството на бургаския археолог Цоня Дражева и по инициатива на Ангел Станков. След трудности, минимално финансиране и дори спиране на разкопките, през 2016 г. те бяха подновени с ускорени темпове, отново ръководени и организирани от Бургаския музей.

Паметникът на цар Иван Александър до историческата крепост Русокастро / БТА

Проектът, по който ще се извършват дейности в крепостта Русокастро, обединява четири партньора от България и Турция с цел насърчаване на мобилността от двете страни на границата, следвайки принципите на устойчивия туризъм. Освен реставрацията на Русокастро ще бъдат финансирани дейности по обновяване на музея в Петрова нива, община Малко Търново.

От турска страна ще бъде насърчен велотуризмът в природния парк край Къркларели, както и реставрацията на портата и крепостните стени на древния град Мидия – днешен Кийкьой на брега на Черно море. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз по Програма Интеррег ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция.