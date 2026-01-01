Бразилският сенатор Флавио Болсонаро се обяви от САЩ за "законно избрания президент" на Бразилия в открито писмо, разпространето в социалните мрежи и споделено от журналисти, предаде Ройтерс. В декларацията си синът на бившия държавен глава Жаир Болсонаро твърдеше, без да представи доказателства, че победата му в балотажа на президентските избори в неделя му е била отнета чрез "изборен държавен преврат“ от страна на президента Луиз Инасио Лула да Силва и на Върховния съд на страната.

Малко по-късно обаче сенаторът изтри писмото си от социалните мрежи и публикува ново, в което думите "аз съм законно избраният президент" бяха заменени с "аз съм лидерът на Бразилия", информира Ройтерс.

След като избяга от Бразилия, Флавио Болсонаро пристигна в САЩ заедно със семейството си с частен самолет, който кацна близо до град Маями в щата Флорида. Той заяви, че е напуснал страната си, за да избегне "политизирането на правосъдната система в Бразилия".

"Искам да кажа, не само на моите 60 милиона избиратели, но на бразилския народ, че аз съм законно избрания президент и че престъпниците, които откраднаха изборите в Бразилия, са част от престъпна организация, която въдвори тирания", се казваше в първия вариант на отвореното писмо, пише Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който разпореди Държавният департамент да издаде американски визи на Болсонаро и семейството му и заяви, че одобрява пристигането му в САЩ, по повод откритото писмо заяви, че "няма да се намесва“ в делата на бразилския сенатор, съобщи Франс прес.

"Няма да се намесвам“, каза американският президент, попитан за коментар на изявленията на Болсонаро. "Това бяха странни избори, това е сигурно“, добави Тръмп, визирайки изборите, на които Луиз Инасио Лула да Силва спечели четвърти президентски мандат.