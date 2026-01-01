Общинският съвет в Горна Оряховица избра Петя Иванова за кмет на общината до края на мандат 2023–2027 г. на заседанието си с 23 гласа "за" и трима "въздържал се". До момента тя заемаше длъжността заместник-кмет с ресор „Хуманитарни дейности и спорт“.

Предложението за избора ѝ беше внесено допълнително в дневния ред от председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов и бе първа точка на заседанието. В подкрепа на кандидатурата се изказаха заместник-кметът на Горна Оряховица инж. Анелия Христова и някои от общинските съветници. Иван Димитров подчерта, че ако Иванова бъде избрана, ще е първата жена кмет на общината.

ОИК в Горна Оряховица прекрати мандата на кмета Николай Рашков

След полагането на клетвата като кмет, тя каза, че изборът е отговорност към институцията и към гражданите. Тя го приема не като лична привилегия, а като неотложен ангажимент към общината и нейните жители.

Горна Оряховица не може и не трябва да спре, подчерта тя и допълни, че ще работи в същия темп, зададен от Николай Рашков. Като своя кауза постави просперитета на общината и добави, че местната власт е разумна, отговорна и зряла.

Бившият кмет Николай Рашков каза пред общинските съветници, че е щастлив от направения избор. Той благодари на екипа си и пожела успех на Иванова.

До избора на нов кмет се стигна след предсрочното прекратяване на пълномощията на Рашков. На 22 октомври Общинската избирателна комисия (ОИК) в Горна Оряховица прие решение за прекратяване на правомощията му въз основа на подадена оставка.

БТА

Решението на ОИК беше докладвано за сведение на Централната избирателна комисия (ЦИК) на заседание на 22 октомври. В протокола е отразено, че не се налага да бъде изпращано предложение до президента за насрочване на нови избори, тъй като до редовните местни избори през есента на 2027 г. остава по-малко от година.

В мотивите към предложението за избор на Петя Иванова председателят на Общинския съвет Огнян Стоянов посочи нейната професионална подготовка, дългогодишен управленски опит и непосредствено познаване на работата на общинската администрация.

Предвиденото предварително изпълнение на решението е мотивирано с необходимостта да се осигурят непрекъснатост и законосъобразност на местното управление, своевременно изпълнение на задълженията на общината и защита на правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица.

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Професионалният път на Петя Иванова е свързан с Горна Оряховица. Близо три десетилетия тя работи в Средно училище „Георги Измирлиев“ като учител и заместник-директор по учебната дейност.

Там придобива опит в управлението на екипи, организацията на учебния процес, финансовото планиране и работата с делегирани бюджети. Участва в разработването и изпълнението на национални и европейски образователни проекти, включително като координатор по програма „Коменски“.

Тя е магистър по „Педагогика и логопедия“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където завършва през 1994 г. През 2009 г. придобива трета професионално-квалификационна степен с насоченост „Личностно ориентирано образование“.

Професионалната си подготовка надгражда с повече от 40 квалификационни курса в областта на управлението на качеството, управленските компетенции, работата в екип, дигиталните технологии и приобщаващото образование. През 2017 г. е удостоена с награда на Община Горна Оряховица за принос в образователната система.

На фона на напрежение, протести и скандали: Кметът на Горна Оряховица остава на поста

Във връзка с прекратяването на мандата на Рашков имаше продължителен съдебен и институционален казус, свързан с установен впоследствие от закритата Комисия за противодействие на корупцията конфликт на интереси. След първоначален отказ на ОИК да прекрати пълномощията му случаят премина в съдебна фаза, като се проведоха и граждански протести в негова подкрепа.