Граждански протест в защита на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков се провежда пред Административния съд във Велико Търново.

Проявата, която бе организирана в социалните мрежи, е предварително заявена в полицията и общината. Протестиращите не възпрепятстват нормалното движение по улиците в града. За реда се грижат полицейски служители.

На фона на напрежение, протести и скандали: Кметът на Горна Оряховица остава на поста

Присъстващите на протеста издигнаха плакати с надписи: „Кметът е наш! Оставете го да работи! Всички сме за Рашков“, „Чуйте гласа на хората!“, „Кметът, който работи“, „Работещият кмет има нашата подкрепа“, „Искаме си кмета!“, „Горна Оряховица избра Николай Рашков“, „Доверието ни остава“. На други пишеше: „Не подменяйте волята на хората!“, „6000 подписа не могат да се пренебрегнат“, „Ние решаваме кой да ни управлява“, „Суверенът отсъди за Рашков“.

БТА

Протестиращите изразиха надежда, че няма да бъдат пренебрегнати близо 5700-те подписа, събрани от граждани в подкрепа на Рашков. Организаторите припомниха, че проверките са доказали, че Община Горна Оряховица не е ощетена финансово, а кметът няма никакви лични облаги.

Емилия Павлова, представител на гражданите и основен организатор на протеста, каза, че в Горна Оряховица не е била свършена толкова работа през последните 20 години и че не е основателно ГЕРБ в града непрекъснато да атакува кмета и да не го оставя на спокойствие. Настояването на протестиращите, по думите ѝ, е да бъде взет предвид вотът на хората, защото той не може да бъде пренебрегван.

Нови разкрития по скандала с подслушването в Горна Оряховица: Устройство е открито още през 2023 г. (ВИДЕО)

До тази ситуация се стигна, след като Сметната палата сезира Общинската избирателна комисия (ОИК) в Горна Оряховица за предприемане на необходимите действия за отстраняването на кмета Николай Рашков, като две съдебни инстанции са потвърдили решението, че той е в конфликт на интереси.

След като на 31 юли ОИК в Горна Оряховица отхвърли предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на града Николай Рашков, решението се обжалва от местната структура на ГЕРБ в Административния съд във Велико Търново.

БТА

Припомняме, че граждани на Горна Оряховица и други населени места излязоха на протест в защита на Рашков на 29 юли, а кметовете на деветте съседни общини подкрепиха с декларация колегата си.

На 22 юли тази година кметът на Горна Оряховица каза пред медиите, че от встъпването в длъжност срещу него се води политическа война и опит да бъде подменен вотът на избирателите.

Разследват незаконно подслушване в Община Горна Оряховица, кметът е сред разпитаните

Разследване за предполагаемо незаконно подслушване в сградата на Община Горна Оряховица също набира скорост, след като прокуратурата започна досъдебно производство по сигнал за открито подслушвателно устройство в кабинет на общински служители.

БТА

По случая вече са разпитани над 50 свидетели, сред които и кметът Николай Рашков, а предстои изготвянето на технически, видеотехнически и аудиотехнически експертизи.