Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица единодушно гласува за предсрочното прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков. Решението беше взето на извънредно заседание в сряда следобед, ден след като той публично обяви, че се оттегля от поста.

Всички членове на комисията подкрепиха прекратяването на правомощията му при проведеното поименно гласуване. Председателят на ОИК Иван Илиев обясни, че следващата стъпка е официално да бъде уведомен председателят на Общинския съвет. Решението ще бъде изпратено и до Централната избирателна комисия, която трябва да предприеме необходимите действия съгласно изборното законодателство, предава NOVA .

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Очаква се Общинският съвет да проведе извънредно заседание, на което да бъде определен временно изпълняващ длъжността кмет. Именно той ще поеме управлението на общината след оттеглянето на Рашков. Последните редовни местни избори се проведоха на 26 октомври 2023 г. Предвид изминалия период от мандата предстои компетентните институции да определят следващите действия по законовата процедура.

Оттеглянето на Николай Рашков идва след продължителен съдебен спор, започнал заради сделка с общински имоти. В началото на мандата си той подписал договор за продажба на терени на дружество, с което преди това бил свързан като съдружник и управител.

Към момента на сделката фирмата вече била управлявана от майка му. Антикорупционната комисия установила конфликт на интереси, а впоследствие решението било потвърдено от съда.

През юли Общинската избирателна комисия направи опит да прекрати предсрочно правомощията на Рашков, но гласовете се разделиха поравно - петима членове подкрепиха отстраняването му, а петима се обявиха против. Така необходимото мнозинство не беше постигнато и спорът продължи в съда. Междувременно жители на Горна Оряховица организираха протести в подкрепа на кмета.

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Самият Рашков оспорваше справедливостта на санкцията и твърдеше, че сделката е била подготвена при предишното общинско ръководство, а с подписването ѝ не е нанесена вреда на обществения интерес.

При обявяването на оставката си на 20 октомври той посочи, че не възнамерява да продължава съдебните битки, и представи оттеглянето си като подготовка за следващ етап от политическата си дейност.