Спецакция срещу нарушения на изборното законодателство и битовата престъпност се провежда в Разградско, съобщиха от полицията.

Спецакция срещу купения вот и битовата престъпност в Русенско

Униформени и жандармерия проверяват адреси, автомобили и хора, търговски обекти, заложни къщи, автоморги и други места, за които има данни, че евентуално може да се извършва престъпна дейност или такава, свързана с административни нарушения.

Паралелно с това са изградени контролно-пропускателни пунктове, на които се извършва пълен контрол на преминаващите превозни средства. В засилените контролни действия участват екипи на "Охранителна полиция", "Пътна полиция", "Криминална полиция", както и служители на Дирекция „Жандармерия“. КПП-та функционират на територията на РУ-Исперих и РУ-Кубрат.

Спецакция в столичния квартал „Христо Ботев“ - намерени са списъци с имена и суми, има задържани (СНИМКИ/ВИДЕО)

Акцията е насочена към предотвратяване и пресичане на нарушения на изборното законодателство, опазване на обществения ред и осигуряване на полицейско присъствие в уязвими райони и квартали на територията, обслужвана от ОД на МВР.

Резултатите от нея ще бъдат оповестени след приключването ѝ.