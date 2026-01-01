Полицията в Ямбол издирва 15-годишно момче.

Давид Великов Атанасов се търси по молба на близките му, съобщиха от ОД на МВР. На 22 октомври, около 8:00 часа, момчето е напуснало дома си.

По последни данни той е забелязан в централната градска част вечерта на 23 октомври и оттогава е в неизвестност.

ОД на МВР-Ямбол

При предходни случаи на напускане на дома си момчето е било установявано в други региони на страната.

Той е контактен и склонен да предоставя неточна информация за себе си. Давид Атанасов е висок около 150 см, с нормално телосложение, кафяви очи и късо подстригана тъмна коса.

Облечен е с черно горнище с качулка, черно долнище и черни маратонки. Няма документ за самоличност.

Полицията и близките на издирвания молят всеки, който има данни за местонахождението му, да се обади на телефон 112 или в най-близкото Районно управление на МВР.