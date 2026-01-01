Записи на радиокомуникацията между железопътните диспечери и машинистите в Испания хвърлят светлина върху причините за сблъсъка между два високоскоростни влака, при който загинаха най-малко 69 души, а десетки други бяха ранени, предаде ДПА.

Според публикации в испански медии от днес записите сочат, че грешки, допуснати от центъра за управление на железопътното движение в Мадрид, вероятно са допринесли за катастрофата.

Инцидентът стана вчера сутринта край град Урда, южно от Мадрид, когато високоскоростен влак на държавния железопътен оператор "Ренфе" (Renfe) се блъсна в задната част на спрял влак на частния оператор "Ирио" (Iryo).

В часовете след катастрофата испанският министър на транспорта Оскар Пуенте обвини за сблъсъка "необяснимо" и "погрешно" решение на центъра за управление на железопътното движение.

По думите му диспечерите са разрешили на влака на "Ренфе" да продължи пътуването си, въпреки че автоматичната система за защита на влаковете все още не е функционирала след компютърна повреда.

Според испански медии, които се позовават на аудиозаписите, диспечерският център е инструктирал машиниста на влака на "Ренфе" да "възобнови нормалното движение", въпреки че другият влак е бил спрял на около 25 километра по-нататък по линията.

Машинистът е поискал потвърждение с въпроса: "Нормално движение?", на което диспечерът е отговорил: "Да".

Испанската обществена радио-телевизионна корпорация РТВЕ (RTVE) съобщи, че в този участък от железопътната линия влаковете могат да се движат със скорост до 200 километра в час.

Вестник "Паис" обаче, позовавайки се на правителствени източници, посочи, че машинистът на влака на "Ренфе" е трябвало да получи указания да продължи движението си с максимална скорост от 40 километра в час и само доколкото има пряка видимост, че железният път пред него е свободен.

Според медийните публикации машинистката на влака на "Ирио" също е получила указание да възобнови нормалното движение. Тя обаче е уведомила диспечерите, че опитът за рестартиране на системата е бил неуспешен и не може да продължи пътуването си.

"Затова все още съм спряла пред входния сигнал на гара Урда", е заявила тя според публикациите.

От диспечерския център са отговорили: "Добре, тогава възможно най-скоро. И ако възникнат проблеми, обадете ни се".

Към този момент влакът на "Ренфе" вече е бил потеглил. Около пет минути по-късно той се е блъснал в спрелия влак на "Ирио".

Europa Press via AP/БТА

Очаква се записите на радиокомуникацията да изиграят ключова роля в разследването на причините за катастрофата.