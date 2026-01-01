Жители на Мездра се събраха на протест с искане за справедлива присъда на 21-годишния Димитър Тодоров, който причини катастрофа край Мездра и помете с колата си 17-годишния Иван и 16-годишната Йоана, които били със скутер.

Поводът за поредния мирен протест е изменението на мярката на обвиняемия от "задържане под стража" в "домашен арест".

"Вижда се, че Мездра не е съгласна с решението на Апелативен съд София, всъщност ние дори не знаем причините, поради които той е пуснат вкъщи. Единственото, което знаем, е, че финансовата подкрепа към съдията е довела до неговото освобождаване той да си е вкъщи.

Справедливост за Иван и Йоана: Протест във Враца след решение на съда

Първото заседание беше насрочено за 15 октомври от 10.00 часа сутринта. В последния момент адвокатът на защитата е поискал отлагане на делото за 20-ти. Докато моите адвокати успеят да разберат някаква информация за делото, той вече си беше вкъщи, прибран лично от мама.

Нямало е патрулка. Дори в този момент не знаем дали има гривна, има ли право на такава гривна. Той един вид може да си ходи където иска", заяви Мария Цолова - майка на загиналия Иван.

"Дали е с гривна или не е без значение, той си е вкъщи, спи си в леглото, храни се на масата с родителите си и животът за него продължава. След "х" време на това момче ще му се даде някаква присъда, от която той ще си я излежава вкъщи по-голямата част.

Ще влезе евентуално за година, две в затвора и ще излезе все едно нищо не се е случило. Тотално разочаровани и сигурни сме, че закон няма и няма да има в България", каза Николай Петков.

Семействата на Иван и Йоана настояват за справедлива присъда. "Тук борбата е между майките. Едната е тази която погребва детето си и тази която повече никога няма да го види. А другата е тази, която прави всичко възможно той да си е удобно вкъщи и да замаже нещата все едно той нищо не е направил и да не усеща никакво чувство за вина.

Тази битка между майките е по-жестока, отколкото съдебната битка, защото една майка трябва да може да изгради в едно дете - особено в мъжете, бъдещите ценности - уважение и съпричастност, и други, типични за мъжа и семейството.

А в момента тя му показва, че не е нужно да бъде такъв и може да прави каквото си поиска, и няма да има последици. Няма да ни ги върнат, това е факт, но по този начин може да покажем на младежите, които са любители на високата скорост - просто високата скорост убива", допълни майката на загиналото момче.

Мирен протест с искане за справедливост ще се проведе и на 31 октомври, от 13.00 часа на площада във Враца.