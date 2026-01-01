Разширяването на обхвата на зоната за платено паркиране в Ямбол е част от новите правила, регламентирани с Наредба за организация на движението, приета от Общинския съвет. Въвеждат се и нови изисквания за придвижване с електрически тротинетки и регистрирането им в местната администрация.

Новите граници на "синята зона" са в обхвата, който беше в сила до юли, когато Върховният административен съд (ВАС) излезе с решение за отмяна на предишното разширяване. Мотивите на съда бяха, че не са спазени изискванията за обществено обсъждане и аргументиране на предложението. Като друг съществен пропуск беше изтъкнато липсата на графична част.

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Изброяване на улици и брой паркоместа без карта или схема, на която да са обозначени конкретните места за паркиране, пречи да се провери дали те са определени при спазване на специалните правила, пишеше в мотивите към решението.

"Изпълнихме указанията на съда. Въвеждаме отново "синята зона", за да има повече ред, както за хората, които живеят в района, така и за онези, които посещават различни административни сгради", каза по време на сесията кметът на Ямбол Валентин Ревански. Средствата, постъпили от зоната, ще бъдат връщани отново в обхвата ѝ за благоустрояване, допълни той.

Според приложените по точката материали районът, в който ще се важи платено кратковременно паркиране, на север минава по бул. „Димитър Благоев”, на изток – по улиците „Ген. Владимир Заимов” и „Граф Игнатиев” (до пресичането му с Крайречния булевард).

В южна посока границата на зоната минава по крайречната улица и ул. „Николай Петрини” до кръстовището при Трите вятъра. На запад линията върви по ул. „Михаил Лъкатник”, ул. „Константин Иречек” край реката до Градския парк и ул. „Арда” до пресичането ѝ с „Д. Благоев”.

По време на сесията беше гласувано изменение на първоначалния текст относно улици и паркинги, които са в лошо експлоатационно състояние. Заплащането за паркиране там може да бъде въведено след извършване на ремонтни дейности.

„Със заповед кметът ще може да отложи въвеждането на синя зона в някои ъгли на приетия обхват, където ситуацията с настилката наистина е окаяна и където не е редно човек да плаща, за да паркира там”, каза пред журналисти след заседанието председателят на Общинския съвет Антон Шиков.

По повод казуса с гражданите, които имат платен абонамент за 2026 г., а от юли част от зоната не функционираше след произнасянето на ВАС, председателят коментира, че всички са били уведомени, че могат да поискат връщане на парите. Другият прилаган вариант е платените суми да се приспаднат от абонамента за следващата 2027 г., посочи Шиков.

Приехме дългоочакваната наредба за организацията на движението в община Ямбол, обобщи председателят като допълни, че текстовете ѝ уреждате не само синята зона, но и изискванията по отношение на електрическите тротинетки, придвижването с каруци и др.

Според гласуваните текстове не се допуска движение на индивидуални електрически превозни средства по тротоари извън обособените велосипедни алеи, също така в паркове и градини без велосипедна инфраструктура. Забранено е ползването им на детски и спортни площадки и в пространства, предназначени само за пешеходци.

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Тротинетките не трябва да се оставят пред входове на сгради, върху пешеходни пътеки, спирки на обществения транспорт, рампи за хора с увреждания и други места, на които създават препятствия или опасност за останалите участници в движението, пише още в Наредбата.

Община Ямбол вече започва подготовка за въвеждането на система за регистрация на индивидуалните електрически превозни средства. Реално начало на процеса е планирано за октомври 2027 г. в отговор на изискване, произтичащо от националната нормативна уредба.

Новата Наредба за организация на движението в община Ямбол ще влезе в сила след обнародването ѝ в местно печатно издание.