Със заповед на министъра на вътрешните работи главен инспектор Анатоли Иванов е временно преназначен на длъжността началник на Районното управление (РУ)-Белоградчик.

Старши комисар Светослав Григоров - директор на ОД на МВР го представи пред състава, съобщиха от полицията.

Отдел „Разследване“ в ОД на МВР-Видин е с нов шеф (СНИМКИ)

На новия началник и полицаите той пожела успехи и подчерта очакванията си за резултатна екипна работа и последователност в действията при изпълнение на приоритетите на вътрешното министерство.

ОД на МВР-Видин

В работен формат ръководството на областната дирекция, новият началник и полицаите кометнираха оперативната обстановка в района, краткосрочните и средносрочни задачи пред състава.

Иванов е роден през 1982 г. в Белоградчик. Завършил е финанси в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“-Свищов.

И полицията във Видин е с нов директор (СНИМКИ)

Професионалната му кариера в МВР започва през 2012 г. в РУ-Белоградчик. Последоватено е заемал изпълнителки и ръководни длъжности в група „Криминална полиция“ в районното управление.

През годините е награждаван многократно за постигнати високи резулати в професионалната дейност. Длъжността началник на РУ-Белоградчик е вакантна от средата на м. септември, когато главен инспектор Олег Иванов премина на работа в структура на МВР в столицата.