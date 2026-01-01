Спецакция срещу нарушения на изборното законодателство и битовата престъпност се провежда в Разградско, съобщиха от полицията.

Едно досъдебно производство, две бързи производства и шест проверки. В хода на акцията е задържан 35-годишен криминално проявен и осъждан мъж от село Ясеновец, който държи наркотици в полиетиленови свитъци - метамфетамин и канабис.

ОД на МВР-Разград

Установени са две лица, шофиращи след употребата на алкохол - 54 годишен мъж с концентрация на алкохол 2,72 промила и 53-годишен с концентрация на алкохол 1,55 промила. За двете престъпления са образувани бързи производства по чл. 343Б, ал.1 от НК.

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В хода на полицейската акция са установени незаконно добити дърва на четири адреса на територията на РУ-Исперих. Конфискувани са близо 12 кубика без контролна горска марка и документи за произход.

От служители на РУ-Лозница е установено лице, обявено за общодържавно издирване. Извършена е проверка на 8 лица от активния криминален контингент, по отношения на които са проведени профилактични мероприятия, 10 обекта от типа "заложни къщи" и "дружества за бързи кредити".

ОД на МВР-Разград

Целенасочено са проведени действия на територията на 3 места, изведени на база постъпваща информация като "рискови зони". На изградените КПП-та съвместно с три екипа на ЗЖУ-Русе са проверени до момента 98 МПС и 128 лица. Съставени са 4 акта и 19 глоби по фиш за различни нарушения.