Окръжният съд в Бургас провежда заседание по делото срещу Никола Бургазлиев.

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Той е подсъдим за причиняване на смърт на една жена, както и телесни повреди на повече от едно лице, при случая с АТВ в Слънчев бряг.

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Според обвинението, на 14 август 2025 г., обвиняемият е управлявал четириколесното електрическо превозно средство след употреба на високорисково наркотично вещество – тетрахидроканабинол.

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В резултат на допуснати множество нарушения на правилата за движение по пътищата той е блъснал преминаващи пешеходци.

35-годишната Христина почина след месец в кома, а синът ѝ - 4-годишният Мартин - оцеля, но е със 100% ТЕЛК.