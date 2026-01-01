Прокуратурата предаде на съд Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ в „Слънчев бряг“, съобщиха от обвинението.

Той е обвинен за тежко пътнотранспортно произшествие, при което е причинена смъртта на жена, тежка телесна повреда на нейния син и средни телесни повреди на още две лица.

Според обвинението, на 14 август 2025 г., обвиняемият е управлявал четириколесното електрическо превозно средство след употреба на високорисково наркотично вещество - тетрахидроканабинол.

В резултат на допуснати множество нарушения на правилата за движение по пътищата той е блъснал преминаващи пешеходци.

Причинена е смъртта на жена, настъпила на 3 септември 2025 г. в болница, тежка телесна повреда на нейния син и средни телесни повреди на още двама.

Предстои Окръжен съд-Бургас да насрочи дата и начален час за разглеждане на делото. Припомняме, че 35-годишната Христина почина след месец в кома, а синът ѝ - 4-годишният Мартин - оцеля, но е със 100% ТЕЛК.