Апелативният съд в Бургас потвърди определението на Окръжния съд и остави в ареста Никола Бургазлиев, обвинен в тежко умишлено престъпление за катастрофата с АТВ в курорта Слънчев бряг, при която загина Христина, а малкият Марти беше тежко ранен.

Магистратите приеха, че са налице всички законови предпоставки за продължаване на мярката „задържане под стража“, като сред мотивите е реалната опасност обвиняемият да се укрие, както и тежестта на повдигнатото обвинение.

По време на съдебното заседание родителите на Бургазлиев заявиха, че синът им не е употребявал наркотични вещества и че, по думите им, е жертва на обществен натиск.

„Продължавам да мисля, че не е употребил наркотици. Кръвната проба е взета 30 часа след събитието. За нас това е манипулация“, заяви майката на обвиняемия Роса Ралева.

БГНЕС

Родителите коментираха още, че според тях се създава негативна обществена нагласа срещу сина им, която влияе и на съдебния процес.

Защитата, представлявана от адвокат Колева, поиска отвод на прокурора по делото, както и изменение на мярката за неотклонение.

„Намираме се в производство по изменение на мярката за неотклонение, а не по същество. Преценили сме, че са налице основанията на закона за нейното изменение“, заяви адвокат Колева.

6 месеца след тежкия инцидент с АТВ в „Слънчев бряг“: Оцелялото дете е със 100% ТЕЛК, делото все още не е влязло в съда (ВИДЕО)

Преди началото на съдебното заседание пред сградата на Апелативния съд се проведе протест на близки на загиналата Христина и пострадалия Марти, подкрепен от граждани и представители на сдружение „Ангели на пътя“.

Протестиращите настояха обвиняемият да остане в ареста и да има справедлив процес.

„Там, където му е мястото, трябва да остане – зад решетките. Няма място навън“, заяви близък на семейството.

БГНЕС

Братът на загиналата Христина коментира, че малкият Марти продължава да пита за майка си и преминава през рехабилитации и логопедична терапия.

От „Ангели на пътя“ подчертаха, че обществото има нулева толерантност към тежките престъпления на пътя.

„Този ад трябва да спре. До кога престъпниците ще имат повече права от жертвите?“, заяви Гергана Йорданова от сдружението. |

Припомняме, че на 14 август миналата година в Слънчев бряг младежът губи контрол над управляваното от него АТВ и връхлита петима пешеходци, движещи се по тротоара. Сред тях са 35-годишната Христина Здравкова от Пловдив, която почина, и 4-годишният й син Мартин, който все още се възстановява от случилото се.

Почина Христина - жената, пометена от АТВ в „Слънчев бряг“

"За пореден път семейство Бургазлиеви се опитват да изкарат сина си - убиец, под домашен арест. Нека с общи усилия да не допуснем такава несправедливост", гласи призивът на организаторите на протеста в социалните мрежи.

Чичото на Марти и баща на две от леко пострадалите деца често минава през мястото на инцидента.

„Чувството не може да се опише. Тук се съсипаха няколко семейства. Не е само нашето, но и на близките около нас“, разказа Юлиян Здравков, чичо на пострадалия Марти.

Той изрази притеснение, че на днешното заседание съдът може да прецени да пусне под домашен арест Никола Бургазлиев.

БГНЕС

„Ние не искаме да го пускат, на него мястото му е там вътре. Ако върнем лентата назад, ще видим много сходни случаи, където са пускани. Той един път вече е пускан в самото начало в Несебър. Благодарни сме на това, че в Бургас не е пак тук.“

Според него, ако бъде пуснат, Бургазлиев може да се опита да повлияе на делото. Допуска, че може и да се укрие.

„Може да се укрие, да избяга. Там си му е мястото – пет човека прегазваш на тротоара и те пускат на свобода. Това ли е българският закон?“

Той е категоричен, че няма причина да се бави делото.

„Според нас това, което те направиха в последната седмица, го направиха с умисъл да забавим, да не влезем в този срок от 8 месеца, но не виждаме пречка това да се случи.“

Той посочи, че искат максималното наказание за Бургазлиев.

„За нас каквато и присъда да му дадат, няма да ни върнат Христина, няма да ни върнат стария живот. Това го осъзнахме, но ако искаме в бъдеще тези инциденти да намалеят, законът трябва да се спазва в най-строгия си вид.“

Според него след инцидента не са взети никакви мерки.

Според него е театър това, че Бургазлиев се интересувал от състоянието на Марти и искал да даде последните си пари за него.

„Това държание на бащата на Бургазлиев пристойно ли е за 30-годишен служител на МВР? Това ли е примерът, който ще ни дадат?“

Посланието на днешния протест е да сме по-смирени.

От думите му стана ясно, че Марти засега се възстановява добре.

„Към днешна дата се възстановява, ходи два пъти седмично на рехабилитация, веднъж на логопед. Засега той се възстановява много добре, като докторите не са казали на 100% ще останат ли някакви последствия, но това, което ние виждаме, е, че физически и психически той засега напредва доста добре. Не знам как психически това ще се отрази на останалите.“