Европейската комисия призова днес държавите от ЕС да използват 21,3 млрд. евро по програмата за превъоръжаване, останали неизползвани досега, за да подобрят собствените си способности и да подкрепят Украйна, предавакор. на БТА Николай Желязков.

Комисията пояснява, че по-късно ще уведоми държавите какви суми всяка от тях може да получи според подадените планове и в срок от две седмици след приемането на всички заявления. ЕК призовава за включване на Украйна в съвместните европейски обществени поръчки в отбраната. Според ЕК е необходимо средствата да бъдат насочени към системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, дронове, боеприпаси и ракети.

ЕС определи миналата година бюджет от 150 млрд. евро за съвместни поръчки, като някои от държавите досега са поискали по-малки от първоначално предвидените суми, пояснява Комисията. Досега са били одобрени споразумения за заеми за всички 19 държави от ЕС, решили да участват в програмата. За 16 от тях ЕК е сключила необходимите споразумения и е изплатила близо 13,5 млрд. евро на 11 държави, поискали предварително финансиране, се пояснява в съобщението.